هكذا علقت سيرين عبد النور على انضمام ديمة قندلفت لـ(الهيبة4)

هنأت الفنانة اللبنانية سيرين هبد النور زميلتها الفنانة السورية ديمة قندلفت على بطولة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة.

وكتبت سيرين عبد النور عبر حسابها على تويتر لديمة ا قندلفت (الله يوفقك حبيبي الهيبة) لترد عليها الاخيرة : (حبيبة القلب شكراً كتير)، بحسب مجلة (نورت).

وكانت ديمة قندلفت قد أعربت، في تصريح صحفي، عن سعادتها في المشاركة في مسلسل (الهيبة) وأشارت إلى أن الكاتب لم ينتهِ من الكتابة بعد، ولاتستطيع الحديث عن طبيعة الشخصية ودورها في العمل، مؤكدة أنها خلال وقت قريب ستكشف تفاصيل دورها.

يذكر ان سيرين عبد النور كانت قد لعبت بطولة الموسم الثالث من مسلسل (الهيبة) الى جانب بطل العمل الاساسي (تيم حسن)، فيما لعبت كل من نادين نسيب نجيم ونيكول سابا بطولة الاجزاء السابقة.