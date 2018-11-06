هكذا فاجأت هنا الزاهد خطيبها أحمد فهمي في عيد ميلاده!

هنا الزاهد وخطيبها أحمد فهمي

شاركت الفنّانة هنا الزاهد متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من أجواء احتفالها في عيد ميلاد خطيبها الفنّان أحمد فهمي، وكشفت عن مفاجأتها له وهو عبارة عن قالب من الحلوى طُبعت عليه صورة كلب من نوع الـ"بولدوغ".

وتركت هنا تعليقًا على الصور التي نشرتها على موقع إنستغرام وقالت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي"، وظهرت بجانب خطيبها في لحظات رومانسية وأطفئت معه شموع عيد ميلاده الـ38.

وبدوره، قام فهمي بمشاركة صور عيد ميلاده عبر حسابه على إنستغرام وعلّق: دا احلى عيد ميلاد عدى عليا فى حياتى الحمد لله يا رب ان ربنا بعتك ليا يا احلى حاجة فى حياتى ... و شكرًا عاليوم دا و على كل إللى بتعملية عشاني...بحبك".

يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي أعلنا عن ارتباطهما قبل شهور قليلة، وحتى الآن لم يخرج أي منهما بتصريح رسمي للإعلان عن موعد الزفاف، ويرجّح السبب إلى أنهما منشغلان في الوقت الحالي بالتحضير لأعمال رمضان 2019.