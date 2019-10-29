هكذا كانت ردة فعل عمرو سعد بعد انتشار خبر انفصاله عن زوجته (صور)

قليل من التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه الطبيعي، وهذا هو المبدأ الذي اعتمده الفنان المصري عمرو سعد عقب إعلان زوجته شيماء فوزي خبر طلاقها منه يوم أمس عبر حسابها على موقع إنستغرام وتعليقها المثير للجدل الذي قالت فيه: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج والله الحمد".

وبدلًا من الاختفاء أو التعليق على موضوع الطلاق، أطل الفنان عمرو سعد على جمهوره من خلال مواقع التواصل ونشر مجموعة صور له خلال ممارسته لتمارين رياضية في فترة الصباح، وبدا في كامل نشاطه وحيويته ولم تفارق الابتسامة وجنتيه في الصور جميعها.

ولاقت ردة فعل عمرو سعد بعد الانفصال تفاعلًا كبيرًا من متابعيه ومحبيه، وكانت غالبية التعليقات تحمل كمًا كبيرًا من الحب والدعم، فكتبت له إحدى المتابعات: " انت تطلق؟؟ انت تتساب؟؟ يااالهووووووي تتساب ازاى ده انت موووز وعسل".

يشار إلى أن خبر انفصال عمرو سعد عن زوجته كان مفاجئًا وتم بهدوء دون أي سابق إنذار، وذلك بعد زواج دام لسنوات طويلة نتج عنه ثلاثة أبناء وهم رابي وحبيبة وعلي.

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