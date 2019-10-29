هيفاء وهبي بالشعر الأصفر في أول برومو لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا" (فيديو)

بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن أدوار البطولة في السينما المصرية، تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجددًا إلى ساحة المنافسة من خلال أحدث أفلامها بعنوان "أشباح أوروبا"، ويشاركها في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

وكانت هيفاء وهبي قد بدأت بتشويق الجمهور خلال الأسابيع الماضية من خلال نشر مقاطع فيديو تظهر فيها التحضيرات لدورها في فيلمها القادم، حيث ظهرت في إحدى المقاطع أثناء تدريباتها على الفنون القتالية مع مدرب خاص.

ولفتت هيفاء وهبي الأنظار يوم أمس بشعرها الأصفر والذي اعتمدته كمظهر جديد لها في فيلم "أشباح أوروبا"، وذلك من خلال أول برومو تشويقي للفيلم والذي قام بنشره الفنان أحمد الفيشاوي عبر صفحته على موقع إنستغرام، وترك تعليقًا قال فيه: "أشباح أوروبا..قريبًا".

الجدير ذكره هو أن بعض الأسماء انسحبت من فيلم "أشباح أوروبا" بعد انضمامهم والترحيب بهم من جانب فريق العمل وهيفاء وهبي، مثل الفنان أحمد داوود، والفنان السوري معتصم النهار والتي كانت هذه التجربة ستكون أولى تجاربه السينمائية.

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