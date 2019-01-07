هكذا كانت ردة فعل ميريام فارس على المعجب الذي طلب تقبيلها..فماذا فعلت؟

ميريام فارس

تداول عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو للفنانة ميريام فارس أثناء تواجدها في إمارة أبو ظبي لإحياء حفلها في ليلة رأس السنة، وتضمن المقطع ردة فعلها على طلب معجب أخبرها بأنه يود تقبيلها أمام الكاميرات.

وظهرت ميريام فارس تقف إلى جانب الشاب المعجب الذي طلب منها قبلة فمنحته إياها على الفور دون نقاش، مما أثار إعجاب الجمهور الذي أشاد بلباقتها وطريقة تعاملها الراقية مع محبيها ومعجبيها أينما تواجدت.

على صعيد آخر، كانت ميريام فارس قد عادت مؤخرًا إلى الساحة الفنية بعد غياب طويل، وأطلقت أغنيتها الجديدة بعنوان "قومي" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وبعد أيام قليلة تعرضت لهجوم حاد واتهمت بالعنصرية ضد مجتمع الأفارقة بسبب ظهورها ببشرة مدهونة باللون الأسود في أغنيتها الأخيرة.