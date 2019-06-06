هكذا كشف محمد الترك عن عودة المياه الى مجاريها بينه و بين حلا

شارك المنتج البحريني محمد الترك جمهوره عبر حسابه الخاص على موقع تطبيق الصور (انستجرام ) بصورة حديثة جمعته بأولاده جميعهم للمرة الأولى بعد انقطاعه عنهم لفترة طويلة جداً.

وظهر في الصور محمد الترك وكل من ابنته الكبرى حلا الترك وشقيقيها من دون تواجد ابنته غزل من زوجته دنيا بطمة أو حتى مشاركتهم الصورة.

تفاعل جمهور حلا الترك كثيراً مع الصورة العائلية التي نشرها والدها والتي تعتبر الأولى لهم معاً بعد انقطاع وانتقال الأبناء للعيش مع والدتهم السيدة منى السابر.

و كانت الفنانة دنيا بطمة قد ذكرت سبقاً أنها تتمنى مسامحة حلا الترك وأشقائها لها في حال أساءت لهم وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وتأثرت بما قالته وبكت للقطيعة التي تسببت بانقطاع الأولاد طويلاً عن منزل والدهم.