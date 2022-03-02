هكذا نفى تامر حسني و بسمة بوسيل خبر طلاقهما

اصطحب النجم تامر حسني زوجته بسمة بوسيل معه أثناء سفره إلى دولة الكويت لإحياء حفلا غنائيا هناك، لينفي بهذه الطريقة العملية شائعة طلاقهما، فيما نشرت بدورها بسمة بوسيل صورة لهما سويا.

هذا و اعتبر المتابعون أن نشر بسمة للصور في هذا التوقيت جاء بمثابة رد على شائعة إنفصالها عن تامر بعد أن أكدت الممثلة جليلة طلاق الفنان تامر حسني وزوجته منذ أكثر من سنة ونصف السنة، طالبة من المتابعين أن يرحموها والتوقف عن التشهير بها.



وكانت جليلة قد صرحت بفيديو أن هناك تفاصيل لا يمكنها الإفصاح والتصريح عنها، وذلك إحتراماً للطرف الثاني، وإنها كانت رافضة رفضاً تاماً العودة إلى حسني، كونها تأذت منه كثيراً، وبعد أن تأكدت من وقوع الطلاق، عادت إليه، ولم تكشف متى عاد تامر حسني الى بسمة بوسيل كونهما متزوجين حالياً.

ومن ناحية أخرى، بدأ تامر حسني تصوير أحدث أفلامه (بحبك)، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي المرغني.