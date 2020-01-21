هكذا هنأت شريهان ابنتها لؤلؤة بعد حصولها على درجة الماجستير (صور)

شاركت النجمة المصرية شريهان فرحتها مع الجمهور بعد حصول ابنتها لؤلؤة على درجة الماجستير في العلوم، ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل عددًا من الصور والفيديوهات التي وثقت من خلالها هذه المناسبة الخاصة، معبرة بذلك عن فخرها وسعادتها بابنتها واصفة إياها بالإمرأة ذات الجمال والعقل.

وبكلمات مؤثرة، عبّرت شريهان عن فرحتها بتفوق ابنتها العلمي، وعلقت على الصور التي نشرتها قائلة: " اليوم لؤلؤتي حصلت على درجة الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية، أنا فخورة بأنها كبرت لتصبح امرأة ذات جمال وعقل".

وتابعت أيضًا: "اليوم يوم 20 يناير عام 2020..توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير..الحمد الحمد الحمد والشكر لله..قلبي راضي عنك".

واليوم يوم 20 يناير عام 2020 توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير.. pic.twitter.com/dTlwlKqAfd — Sherihan (@Sherihan) ٢٠ يناير ٢٠٢٠

Today my pearl got her Masters of Science in Energy, Trade and Finance. I am proud that she has grown to be a woman of unmatched beauty and brains. Congratulations #sherihan



الحمد الحمد الحمد والشكر لله

قلبي راضي عنك. #شريهان 🤍 pic.twitter.com/KGG8BfN7Y8 — Sherihan (@Sherihan) ٢٠ يناير ٢٠٢٠

وعلقت الفنانة شريهان فى منشور آخر، على صورة خلال تخرجها من المدرسة، قائلة:" شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوماً أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانه وتعالى وبشكرك أنتى يالولوة، اليوم أنا فخورة أني أنا أستحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتى ابنتي الرائعة الجميلة في كل شيء تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علماً".

شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوماً أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانة وتعالى وبشكرك أنتي يالولوة، اليوم أنا فخورة اني أنا أستحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتي إبنتي الرائعه الجميلة في كل شيئ تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علماً ..



صورة من التخرج المدرسي pic.twitter.com/SF8jxmamVt — Sherihan (@Sherihan) ٢٠ يناير ٢٠٢٠

على الصعيد الفني، من المقرر أن تعود النجمة المصرية شريهان إلى الأضواء بعد غياب 30 عامًا، من خلال العرض المسرحي "كوكو شانيل"، حيث أن آخر ظهور لها كان في مسرحية "شارع محمد علي" آواخر الثمانينات، وشاركها في البطولة وقتها كل من الفنان الراحل فريد شوقي وهشام وسليم ووحيد سيف وغيرهم من النجوم.

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