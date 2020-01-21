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هكذا هنأت شريهان ابنتها لؤلؤة بعد حصولها على درجة الماجستير (صور)

منشور 21 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:49
شريهان تحتفل بتخرج ابنتها لؤلؤة وحصولها على درجة الماجستير
شريهان تحتفل بتخرج ابنتها لؤلؤة وحصولها على درجة الماجستير

شاركت النجمة المصرية شريهان فرحتها مع الجمهور بعد حصول ابنتها لؤلؤة على درجة الماجستير في العلوم، ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل عددًا من الصور والفيديوهات التي وثقت من خلالها هذه المناسبة الخاصة، معبرة بذلك عن فخرها وسعادتها بابنتها واصفة إياها بالإمرأة ذات الجمال والعقل.

وبكلمات مؤثرة، عبّرت شريهان عن فرحتها بتفوق ابنتها العلمي، وعلقت على الصور التي نشرتها قائلة: " اليوم لؤلؤتي حصلت على درجة الماجستير في علوم الطاقة والتجارة والمالية، أنا فخورة بأنها كبرت لتصبح امرأة ذات جمال وعقل".

وتابعت أيضًا: "اليوم يوم 20 يناير عام 2020..توجتيني بالتفوق الدراسي والعلمي في الماجستير..الحمد الحمد الحمد والشكر لله..قلبي راضي عنك".

وعلقت الفنانة شريهان فى منشور آخر، على صورة خلال تخرجها من المدرسة، قائلة:" شرفتي والدتك في قلب تمنيت يوماً أن أحيا فيهِ، بشكر ربي سبحانه وتعالى وبشكرك أنتى يالولوة، اليوم أنا فخورة أني أنا أستحق أن أكون والدتك قبل أن تكوني أنتى ابنتي الرائعة الجميلة في كل شيء تربية وأدب وخلق وأخلاق وأضيف اليوم علماً".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تعود النجمة المصرية شريهان إلى الأضواء بعد غياب 30 عامًا، من خلال العرض المسرحي "كوكو شانيل"، حيث أن آخر ظهور لها كان في مسرحية "شارع محمد علي" آواخر الثمانينات، وشاركها في البطولة وقتها كل من الفنان الراحل فريد شوقي وهشام وسليم ووحيد سيف وغيرهم من النجوم.

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