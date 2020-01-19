حبيب منة عرفة من يكون؟.. الجمهور في حالة حيرة!

تصدرت الممثلة المصرية "منة عرفة" التريند في جوجل إضافةً إلى حديث السوشال ميديا في اليومين الماضيين بسبب صورها مع اليوتيوبر "علي غزلان".

فبعدما شارك الطبيب واليوتيوبر علي صورة جمعته بمنة وعلقها عليها: "أفضل شيء حدث لي في الحياة"، انهالت التعليقات من الجمهور بالتهاني بعد شكوك بوجود علاقة حب تجمعه بالفنانة المصرية.

وبالعودة للصور القديمة في حساب علي، نجد صورة كان قد شاركها منذ 3 اسابيع برفقة والدته وجاء فيها " الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .تم تجديد عقدي مع أمي سنه كمان قاعد واكل شارب نايم بدون جواز ولا خطوبة ،، مع مراعاة التجديد لو ملقتش بنت الحلال"، مما يستبعد ارتباطه بالممثلة منة.

في نفس السياق، انتشرت مساء أمس صور لـ منة برفقة المخرج الصاعد "أحمد عقيل" تكشف عن مدى قوة علاقتها، كما تشكك هذه الصور أن تكون العلاقة بينهما عاطفية.

وبالتالي فإن شائعات الحب في حياة عرفة انقسمت ما بين علي غزلان وأحمد عقيل، فما هي حقيقة وجود علاقة في حياة الفنانة الشابة، ومن هو سعيد الحظ؟

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