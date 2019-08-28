  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هل اتخذت إلهام شاهين قرارها بالاعتزال؟!

هل اتخذت إلهام شاهين قرارها بالاعتزال؟!

منشور 28 آب / أغسطس 2019 - 03:02
إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن فكرة الاعتزال لم تراودها طوال مشوارها الفني وقالت : (لقد وهبت حياتي للفن، فلا يمكن أن اعتزل لأنني لا أجد متعتي الوحيدة سوى به)، حسب موقع صدى البلد .
وكانت الفنانة إلهام شاهين قد تعاقدت بشكل رسمي على المشاركة في بطولة فيلم (أهل العيب ) ومن المقرر أن يشاركها البطولة منة شلبي. 
وأضافت إلهام شاهين أنه لم يتم الاستقرار على موعد تصوير الفيلم حتى الآن، إلا أنها متحمسة بشكل كبير لهذا العمل. 
و كان فيلم (أهل العيب) شهد اعتذار يسرا ومن قبلها غادة عبد الرازق. 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن