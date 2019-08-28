هل اتخذت إلهام شاهين قرارها بالاعتزال؟!

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن فكرة الاعتزال لم تراودها طوال مشوارها الفني وقالت : (لقد وهبت حياتي للفن، فلا يمكن أن اعتزل لأنني لا أجد متعتي الوحيدة سوى به)، حسب موقع صدى البلد .

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد تعاقدت بشكل رسمي على المشاركة في بطولة فيلم (أهل العيب ) ومن المقرر أن يشاركها البطولة منة شلبي.

وأضافت إلهام شاهين أنه لم يتم الاستقرار على موعد تصوير الفيلم حتى الآن، إلا أنها متحمسة بشكل كبير لهذا العمل.

و كان فيلم (أهل العيب) شهد اعتذار يسرا ومن قبلها غادة عبد الرازق.