هل اشتقن للأضواء؟.. 5 فنانات معتزلات ظهرن فجأة على الساحة آخرهن عبير الشرقاوي

حين يتخذ الفنان قرارا بالاعتزال يهيأ لنفسه حياة خاصة بعيداً عن الأضواء، تتلاشى فيها عدسات الكاميرات، وتغيب عنها وسائل الإعلام.

شادية وشمس البارودي وتحية كاريوكا وغيرهن، فنانات كثيرات غبن عن الأضواء بشكل كلي إلا من بعض الصور اللاتي اتخذن خلسة وعلى غير رضا منهن. أما من تعمدن الظهور فيبدو أنهن اشتقن للأضواء والشهرة.

وتستعرض "البوابة" في هذه السطور أبرز الفنانات اللاتي عدن للأضواء بعد غياب..

عبير الشرقاوي

فاجأت الفنانة المصرية عبير الشرقاوي، جمهورها بالظهور لتعلن أنها تتعرض لعملية مطاردة بفيديو قالت إنه مفبرك.

وذكرت الفنانة عبير الشرقاوي، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هذا الفيديو يحتوي على صورة مكتوب عليها أنها تقول أنها شاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها "بطلي تنشري الفاحشة وسأتزوجك في الجنة"، مشيرة إلى أنها لم تنشر أية فاحشة، أو أي شيء يسيء لها، وأكدت أنها لم تقول هذه الأشياء نهائيا.

جيهان نصر

وبعد غياب طويل لسنوات منذ زواجها وتركها الفن عادت الفنانة المعتزلة جيهان نصر للأضواء، حيث حرصت على حضور عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى بمسرح المركيه، فى أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها ونشرت صورها مع الفنانة هبة مجدى وباتت حديث الإعلام.

منى جبر

ورغم اعتزال مني جبر -التي اشتهرت بدورها في فيلم “الحفيد” مع الراحل عبدالمنعم مدبولي- مجال الفن في التسعينيات، واختفائها لسنوات عادت، ظهرت في مهرجان همسة للفنون والآداب.

أمل حجازي

أما المغنية اللبنانية المعتزلة أمل حجازي فظهرت بعد عامين من الاعتزال في فيديو وهي تؤدي مناسك الحج وتردد "بدل المسرح سأكون واقفة بين يدي رحمة الله على جبل عرفة". وتشكر الله للوقوف على جبل عرفة بدلا من خشبة المسرح.

شهد الكويتية

واضطرت الفنانة المعتزلة شهد الكويتية، للظهور في مقطع فيديو على حسابها في “سناب شات”، للرد على أنباء اختطافها وتهديدها، مؤكدةً أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

الناقد الفني سمير الجمل، قال إن الإنسان بطبيعته يميل للشهرة وحب الظهور وحين يغيب لفترة طويلة عنها يشتاق إليها وربما يفسر هذا الأمر سبب الظهور المتكرر للفنانات المعتزلات.

وأضاف الجمل في تصريح خاص لـ"البوابة"، أن أسباب أخرى قد تضطر للظهور فيها على غير رغبة منها مثل التقاط صور لإحدى الفنانات المعتزلات وهي تحضر حفل زفاف أو أثناء تواجدها في مكان عام صدفة.

وأوضح الناقد الفني أن هذا الأمر يكون أمر عارض والأضواء ستخفت شيئا فشيئ ثم تعود للاحتفاء مرة أخرى، ما لم تتخذ قرارا بوضع حد للاعتزال والعودة للفن مرة أخرى.

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