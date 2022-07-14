أحمد النجار يثير الجدل بشم شعر ليالي دهراب.. والأخيرة "ما يحبني مثل الأول"

عادت الفنانة الكويتية ليالي دهراب لإثارة الجدل بشأن علاقتها مع مواطنها الفنان أحمد النجار، بعد انتشار مقطع فيديو يجمعها من داخل كواليس أجدد مسرحية تجمعها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع ليالي دهراب وأحمد النجار خلال التقاطهما صورًا تجمعهما، وحينما اقتربت منهما المصور، سألتهما عن أسباب عدم ظهورهما معًا في الفترة الأخيرة، قالت ليالي على الفور: "ما يحبني مثل الأول"، حينها ضحك الثنائي بصوت عالٍ.

واستهجن الكثيرون طريقة تقارب الثنائي من بعضهما البعض بشكل كبير، حتى أنهم لاحظوا محاولة أحمد النجار على شم شعر ليالي، حينما أمالت نفسها إليه، وكتب أحد المستخدمين معلقًا: "ملاحظة آخر فترة مشاهير السناب في الخليج صاروا يتمادون بتصرفاتهم وملابسهم اللي أبداً ما تمثل عادات وتقاليد المنطقة وتنافي تعاليم الدين للأسف صار تقليد أعمى للغرب".

وعلَّقت أخرى: "الحين تحط راسها عليه وبالاخير يقولن مابينا شي وهي مثل اختي! الله يستر عليهم بس".

ولطالما كان الثنائي موضع شائعات بشأن علاقتهما العاطفية، التي ما يزالان يتكتمان عنها، لاسيما أنهما يظهران معًا كثيرًا في الفيديوهات التي ينشرانها عبر حساباتهما الخاصة.

وقد أشار النجار سابقًا خلال بث مباشر برفقة أحد الفنانين أن والدته تطلب منه الزواج من ليالي، قائلًا: "أمي تبي تزوّجني ليالي دهراب"، على الرغم من أنه صرح سابقًا أنه متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، رفض ذكر اسمها والكشف عن هويتها.

