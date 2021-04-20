خبر وفاة صاحب قناة طيور الجنة بفيروس كورونا يغزو السوشال ميديا!

صُدم رواد السوشال ميديا بخبر وفاة خالد مقداد المالك الرئيسي لقناة طيور الجنة المُختصة بالأطفال والتي يديرها برفقة أولاده.

الخبر الصادم المتداول تناقلته بعض المواقع الفنية على آثر دخول خالد مقداد إلى المستشفى منذ عدة أيام من دون التطرق لوضعه الصحي. ومع تداول الخبر بشكل كبير خرج الوليد مقداد عن صمته وأكد أن الأخبار المتداولة حول وفاة والده غير صحيحة أبداً وأنه ما زال في المستشفى ووضعه الصحي مستقر نوعاً ما.

بالحديث عن عائلة طيور الجنة، فقد نشر الحساب الرسمي لعصومي ووليد عبر يوتيوب فيديو لعائلة المقداد أول يوم رمضان حمل عنوان "أول يوم في رمضان بدون بابا"، ولم يظهر خالد مقداد في الفيديو سوا بمقطع واحد وهو طريح الفراش ويبدو عليه التعب. والى الآن لم تعلن العائلة عن مرض خالد إلا أنه خمن الجمهور أن يكون مصاب بكورونا، خاصة وأنهم ذكروا بالفيديو أن رئته جيدة وأنه موضوع على جهاز تنفس، وهذا أبرز ما يفعله فيروس كورونا بالجسد.

وبالعودة إلى الفيديو، طلبت العائلة من الجمهور الدعاء له، وأوضحت أنه من المقرر أن ينتقل "خالد" من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية وبعدها بعدة أيام يتم تخريجه من المستشفى. أما الإبن الأكبر وليد فقد شارك صُورة له برفقة والده وارفقها بتعليق "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ أن تشفي والدي يا الله يا كريم".

يذكر أن الوليد كان قد أعلن خطوبته منذ أشهر قليلة وانتشرت الكثير من الأقاويل وقتها أن الفتاة هي ابنة عمه وأنها أكبر منه عمراً إلا أنه نفى الإشاعات بفيديو وأكد أنهما من نفس الجيل وأن صلة القرابة بينهما بعيدة، أما عن دراستها فأكد أنها تدرس الأدب العربي في إحدى جامعات الكويت حيث يقيمون.

وكانت قد واجهت الشاب إشاعات أن الطلاق وقع بينه وبين خطيبته، إلا أن الوليد قرر الخروج عن صمته وقتها وشارك صورة جديدة برفقة خطيبته "نور" لينفي الإشاعات التي أخذت حيزًا كبيرًا من حديث الصحافة والجمهور لتنهال عليه التعليقات التي تمنت بأن يتمم الله عليهما ويكلل علاقتهما بالزواج، واعتبرها البعض الآخر فضيحة بحق مروجي خبر طلاقه من نور.

أما فيما يتعلق بعائلة مقداد فقد رزقوا منذ فترة بطفل جديد ليكون السادس في عائلتهم واطلقوا عليه اسك "سند"، وقد شاركوا فيديو للحظات ما قبل الولادة لينال الفيديو انتشارًا كبيرًا ويحقق مشاهدات عالية عبر قناتهم في يوتيوب.



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