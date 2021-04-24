متعب الصقار لم يفقد حياته بسبب المرض..تفاصيل صادمة وشبهة جنائية!!

ما يزال الشعب الأردني في حالة صدمة كبيرة بعد تداول خبر وفاة الفنان الأردني متعب الصقار منذ عدة ساعات بسبب الصراع مع المرض كما أُشيع.

الحقيقة خرجت للعلن بعد أن تم تداول نص رسمي للتحقيق الذي كان قد فُتح وجاء فيه تحديداً أن سبب الوفاة هو الانتحار بعد أن أسقط المطرب نفسه من الطابق الثاني في المستشفى، وجاء تحديداً في النص:

"ارجو ان اعلمكم انه وفِي صباح هذا اليوم السبت الموافق ٢٤-٤-٢٠٢١ وبناءا ع المعلومات من غرفة العمليات *تعرض الفنان الاردني متعب محمد حامد السقار للسقوط من غرفته بالطابق الثاني في الجناح المدني بمدينة الحسين الطبية..جرى التحرك للموقع برفقة كافة المجموعات وتم مقابله زوجته والتي كانت برفقته والكادر الطبي المتواجد وقت الحادثة ...بالتحقيق مع الممرض العريف رقم ٤٩٥٨٨٩ وسام صدقي نهار الغريبه افاد انه وفى الساعه السادسه صباحا قام بتفقد المدعو متعب الصقار حيث لاحظ ان المدعو متعب قام بإزالة ابرة المغذي من يده ورفض وضعها وذلك بحضور زوجته المدعوه انتصار الزعبي وبعد مغادرته الغرفه قامت عاملة التنظيفات بابلاغه بعدم وجود المدعو متعب على سريره حيث قام بالذهاب الى الغرفه وتم تفقده داخل الحمام لكنه غير موجود وبعد النظر من الشباك شاهده وهو ملقى على الأرض" ....

"بالتحقيق مع الممرض الوكيل ٤٤٣٧٧٠عبدالله حمدان عبدالمهدي افاد انه بالساعة الثالثة قام بتركيب ابره وريديه له وغادر الغرفه وبالساعه الثالثه والنصف قام بتفقده وكانت الامور جيدة وبعدها حصل نقاش بينه وبين زوجته وذلك بصوت عالي واستمر النقاش بينهم لغاية الساعة السادسة تقريبا ، الساعة السابعة تقريبا قام زميله المدعو وسام بالمناداة عليه واخبره ان المدعوً متعب مستلقي ع الارض بحالة سقوط من الطابق الثاني"



"بالتحقيق مع المستخدم مدني عطاف حمد محمد افادت انه بالساعة السابعة تقريبا قامت بالدخول لغرفة المدعو متعب للقيام بتنظيفها حيث كانت زوجته نائمه والمدعو متعب غير موجود بالغرفه حيث قامت باخبار الكادر الطبي وبعدها تبين انه مستلقي ع الارض من الطابق الثاني"



"بالتحقيق مع زوجته المدعوه انتصار غازي عزام الزعبي مواليد 1972 افادت انه بحوالي الساعة الثانية من فجر هذا اليوم السبت وجدت زوجها متعب يقف على نافذة الغرفة فسألته عن سبب توقفه على النافذة وهل ترغب بالانتحار فأجابها زوجها متعب لا وحدي الله شو انتحر ومن ثم عادت إلى النوم وبحوالي الساعة الخامسة فجرا استيقظت على بكاء زوجها متعب حيث انه يعاني من المرض والألم فقامت بتهدئته حيث طلب منها رفع سريره الى مستوى الشباك فقامت بذلك ومن ثم عادت الى النوم وبعدها فتره قصير استيقظت على صوت صراخ زوجها متعب وهو يتكلم مع الممرض ويرفض اخذ الابره ومن ثم عادت الى النوم ، حيث ان احدى الممرضات قامت بايقاظها وابلغتها بان زوجها متعب قد سقط من الشباك وانها لا تعرف كيف سقط زوجها من النافذة"

بداية مرض متعب الصقار

مع تداول خبر وفاة الفنان الأردني متعب الصقار أُعيد للواجهة فيديو مؤثر من داخل غرفة العمليات حيث خضع لعملية بتر، وأظهر الفيديو الصقار وهو على سرير العملية وينشد "طلع البدر علينا" كما ظهرًا متأثرًا وهو يبكي، مع أخبار متداولة حول أنه خضع لعملية بتر بكامل القدم، إلا أن الخبر تم نفيه بتصريح ورد على لسان متعب يؤكد فيه أن ما خضع له هو عملية بتر لأصبع القدم بسبب إصابته بالسكري.

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