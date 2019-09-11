هل تجسد نبيلة عبيد شخصية فرح بهلوي زوجة شاه إيران؟

أكدت الفنانة نبيلة عبيد أنها لم تتعاقد على بطولة مسلسل جديد يتناول حياة زوجة شاه إيران الأسبق ( فرح بهلوي).

وأضافت نبيلة عبيد أن العمل كان من المقرر أن يقوم بكتابته أحد الكتاب المصريين، وكاد أن يقوم بتحويله إلى عمل جديد، إلا أنه توفى، مما جعل المشروع يتوقف، حسب موقع صدى البلد.

ومن ناحية أخرى قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، إطلاق اسم النجمة نبيلة عبيد على دورته المقبلة ال٣٥ و المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تقديرا لمشوارها الفني الثري.