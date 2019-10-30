رامز جلال يلتقط سيلفي مع ملكة جمال الكلاب (فيديو)

شارك الفنان المصري رامز جلال متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة كوميدية جديدة من بين اللقطات التي يطل بها دائمًا على محبيه من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

وظهر الفنان الكوميدي رامز جلال هذه المرة إلى جانب "كلبة" مرتديًا نظارات بإطار أحمر والبسمة على وجهه، وعلّق قائلًا: "سيلفي مع ملكة جمال الكلاب"، ولاقى الأمر تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور، حيث شاهد هذا السيلفي أكثر من 350 ألف شخص.

ويأتي هذا المنشور من رامز جلال بعد غيابه لفترة من الزمن، حيث انتشرت حوله الكثير من الشائعات خلال الأسابيع الماضية والتي أفادت بأنه توفي في ظروف غامضة، ولكن بالتأكيد بعد هذا الفيديو ستنتهي كل تلك الأقاويل والأخبار الغير صحيحة.

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