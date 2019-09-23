هل خطفت نسرين طافش الأضواء من النجمات المصريات في مهرجان الجونة؟ شاهدوا إطلالاتها (صور)

بعد مشاركتها في أعمال سينمائية مصرية، انضمت نسرين طافش إلى قائمة النجمات في الوسط الفني المصري، وهكذا أصبحت تشارك في الفعاليات والمهرجانات في مصر، وآخرهم مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة الذي انطلق مؤخرًا.

وعلى الرغم من المنافسة بين النجمات على السجادة الحمراء للظهور في أبهى حلة وفي أجمل إطلالة، استطاعت الفنانة السورية نسرين طافش أن تخطف الأنظار لها بـ4 إطلالات حتى الآن في مهرجان الجونة، ولاقت تفاعلًا لافتًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنوعت إطلالات نسرين طافش ما بين الذهبي والوردي مع الأحمر، بالإضافة إلى الأخضر والأسود، واختارت تسريحات شعر مرفوعة وبسيطة بينما ظهرت في آخر إطلالة بشعر مسدول، لتنال بذلك الإشادة والإعجاب من قبل متابعيها ومحبيها الذين وصفوها بالملكة.

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال الفنانة نسرين طافش في السينما المصرية مشاركتها في فيلم "نادي الرجال السري" مع النجم كريم عبد العزيز، وستشارك معه أيضًا في عمل آخر يتم العمل على إنتاجه حاليًا وهو مسلسل "الزيبق2".

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