متجاهلة الانتقادات السابقة..حلا شيحة بإطلالات جريئة في مهرجان الجونة (صور)

توجهت الأنظار مع انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة إلى إطلالات الفنانات والنجمات على السجادة الحمراء كما يحدث في كل عام، ومن أبرز النجمات اللواتي تسلطت عليهم الأضواء إعلاميًا وعبر مواقع التواصل أيضًا هي الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة.

ومع بداية المهرجان، ظهرت حلا شيحة بأطلالة هادئة بالأبيض في أول مشاركة لها بعد خلع الحجاب والعودة من الاعتزال، إلّا أنها أطلقت العنان لنفسها مع ثالث أيام المهرجان وأطلت بفستان جريء باللون الوردي مكشوف الأكتاف واليدين مع تسريحة شعر بسيطة حيث قامت بربط شعرها فقط وتركته مسدولًا على ظهرها.

يشار إلى أن حلا شيحة بعد غيابها 12 عام عن الوسط الفني وقرارها بالعودة من الاعتزال وخلعها للحجاب تتلقى باستمرار انتقادات لاذعة في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى تكون على شكل معاتبة من قبل أشخاص يتمنون لها أن تعود إلى الحجاب من جديد والابتعاد نهائيًا عن المجال الفني كما في السابق.

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