أصالة نصري خانت أيمن الذهبي مع طارق العريان وهو متزوج قبل 18 عاماً..فيديو صادم!

حلت مقدمة البرامج "إنجي علي" ضيفة على برنامج شيخ الحارة والجريئة من تقديم "إيناس الدغيدي".

الشخصية المجهولة المعروفة بإسم "شيخ الحارة" فجرت مفاجئة من العيار الثقيل، إذ أكد أن أصالة وقعت في حب طارق العريان قبل 18 عاماً وهي على ذمة أيمن الذهبي.

إذ أن إعجاب أصالة بـ طارق كان قد بدأ أثناء تصوير فيديو كليب " يا مجنون" تحت إشرافه وبوجود زوجته إنجي علي.

إنجي أكدت أنها لم تكن على دراية بالإعجاب من طرف أصالة ولم يكن يهمها الموضوع لأن زوجها في ذلك الوقت طارق كان جيداً معها..وأضاف أنه بعد إنفصالها عن طارق كل شخص منهما ذهب في طريقه وأنه عندما قرر الزواج بـ أصالة أخذ رأيها وموافقتها.

إلا أنه الغير معلوم لحد الآن ما إذا كان طارق قد بادل أصالة الإعجاب في ذلك الوقت أم كان فقط من طرف واحد!

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