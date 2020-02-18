بعد قرار هاني شاكر بمنع المهرجانات.. حمو بيكا يكشف عن مرضه!

ما يزال قرار نقابة الفنانين في مصر برئاسة الفنان "هاني شاكر" بمنع مطربين المهرجانات/الشعبي من إحياء أي حفلات حديث السوشال ميديا.

القرار الذي أصدره الفنان هاني شاكر جاء بعد تأدية الفرقة للأغنية مباشرةً في إستاد القاهرة الدولي، ونقل البث المقطع "هشرب خمور وحشيش"، المقطع الذي اعتبره هاني مهين في حق الصورة العامة للشعب المصري.

قرار الفنان المصري كان قطعي بمنع فنانين المهرجانات من إحياء أي حفلات، كما وجه تحذير مباشر لمنظمين الحفلات في حال قرروا التعامل معهم أو تنظيم أي حدث فني يتضمن تواجدهم. هاني أكد أن القرار جاء بسبب التدني في الذوق/الفن المصري الغنائي، إضافةً إلى أن كلمات الأغاني المستعملة فيها حث على تعاطي المخدرات وشرب الكحول إضافة إلى مواضيع حساسة.

القرار أيضا شمل الفنان محمد رمضان الذي ضرب بالحائط قوانين النقابة "حسب وصف هاني شاكر"، إذ كان قد وقع وثيقة إلتزام بعدم التعري على المسارح وتأدية حركات ذات طابع جنسي.

فنانين المهرجانات إستنكروا قرار هاني، ودافع البعض على أن الاختيار يجب أن يقع بيد الجمهور، إلا ان الأغلبية كانت مع قرار هاني بالمنع.

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