بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية..منى فاروق تهدد بالانتحار "كل الناس نبذوني"!

خرجت الممثلة المصرية منى فاروق عن صمتها، وقررت التحدث بكل شفافية مع الجمهور واصفة لهم حجم المعاناة التي تعيشها منذ أن تسربت لها مقاطع إباحية مع المخرج المصري خالد يوسف، وبأنها أصبحت تخاف أن تمشي في الشارع حتى لا تشعر أنها منبوذة وغير مقبولة في المجتمع.

ومن خلال بث مباشر عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، تحدثت منى فاروق حول ما حصل معها بعد فضيحة الفيديوهات التي كانت ضحيتها هي وشيما الحاج وممثلات أخريات، وهددت بأن تنهي حياتها نظرًا إلى أن الأمور أصبحت لا تطاق، وعلقت قائلة: " أنا عايزة أعيش بسلام ومش عايزة حاجة وأنا أضعف بكتير من اللي حصل لي ومحدش مديني فرصة أعيش ولا أرجع أشتغل الشغل اللي كنت بشتغله وأنا غلطت وكلنا بنغلط وأنا كنت صغيرة قوي وانتوا بتتكلموا في حاجة من سنين ليه طلعت دلوقتي أنا معرفش".

وتابعت: "كل الناس بتضايقني وأنا بخاف في مصر أمشي في الشارع حد يضايقني ومحدش عايش الحياة اللي أنا عشتها، ومحدش يحكم عليا ويقول دي مش كويسة عشان عملت كذا لأنك ماتعرفش ظروف البني آدمين زي ما أنا معرفش ظروفك وظروف كل واحد".

واختتمت قائلة: " تعبانة من جوة قوي قوي قوي ومحدش عايز يديني فرصة ولا مخرج ولا ممثل ولا مطرب عاوزين يدوني فرصة... أنا عن نفسي هروح أموت أحسن شكرا مش عايزة حاجة من الدنيا".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في شهر يوليو الماضي بـ إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه في قضية الفيديوهات الفاضحة.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: