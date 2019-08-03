هل عادت المياه لمجاريها بين وائل كفوري و أنجيلا؟

نشرت أنجيلا بشارة مطلقة النجم وائل كفوري صورة عبر حسابها على (انستجرام) متضمنة رسالة ود بعد خلافات حادة امتدت بين الطرفين.

وكتبت أنجيلا : (الحياة تنقلب بلحظة، بمكالمة هاتف، نتيجة تحاليل، خطوة خاطئة في الشارع، مقابلة شخص. كلمة، موقف، حيث لا قوتك ولا علمك ولا فهمك ولا أموالك ستنفعك أمام أي لحظة من هذه اللحظات. لا أحد يعرف ماذا تحمل معها اللحظات القادمة...)، حسب موقع صدى البلد.

وتابعت أنجيلا : (لكني أعرف أنها ستكون لحظات السكينة والخير والمحبة والرضا. وانا مقتنعة أن العائلة هي النفس وهي مقدسة). وختمت أنجيلا كلامها (وائل فنان كبير وأب كبير).

وفي السياق، كشف محامي بشارة المحامي أشرف الموسوي الإلكتروني أنّ (هناك تسوية شاملة تمت بين الإثنين تعيد الروابط الأسرية بين وائل كفوري وطليقته وبناته، من دون ذكر تفاصيل أخرى)، حسب موقع لبنان 24.

و كانت أنجيلا قد فتحت النار على الفنان وائل كفوري مؤخرا، وأوضحت حجم العنف الذي تعرضت له مؤخرا خلال مقابلة مع احد الإصدارات الصحفية اللبنانية.

وأوضحت أنجيلا بشارة مسألة العنف الذي تعرّضت له، كما كشفت حقائق صادمة عن شخصية مطلقها، وعن مساومته إياها على نفقة ابنتيه، في مقابلة مع صحيفة النهار اللبنانية.

