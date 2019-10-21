هل نال فيلم الجوكر إعجاب الشعب الأردني؟

صهيب الحديد

ما زال فيلم الجوكر للنجم خواكين فينيكس يثير الجدل بالرغم من تصدره إرادات شباك التذاكر حول العالم، وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم عالميًا. ما إن تم الإعلان عن عرض الفيلم في الأردن حتى تهافت الجمهور على حجز وشراء التذاكر.

تفاوتت آراء الجمهور الأردني حول الفيلم بين من اعتبره يبرر القتل والعنف وبين من رأى أن البعض لم يفهم رسالته، ووجد آخرون أن شخصية الجوكر عبرت عن حياة عدد كبير من الأشخاص حولنا.

هل كانت ردود الأفعال المتفاوتة سبب لنجاح الفيلم؟ هل كانت موضة واستدرجت الجميع خلفها؟

أراء مختلفة بين محبين الفن وعامة الناس نستعرضها لكم:

المخرج الأردني زيد بواب:

اعتبر أن الفيلم سيتحول لواحد من أفضل أفلام هوليوود في جميع القوائم وسيكون الخيار المفضل لكثير من المشاهديين، على الرغم من أن صراع الشخصية يبدو متكرراً الا أن الدوافع لإستقواء شخصية "أرثر" ليست دائما الإقناع أو الإفراط، جوكر هي شخصية ممكن أن تكون تعبر عن أي شخص في أي مدينة من عالمنا حتى لو أن الأحداث في الفيلم لم تصور في عالمنا الحالي، مستقبل العالم كما في الفيلم لا يمكن أن يكون أكثر حقد وتشاؤوم مؤكدا على وجود الفساد، الطبيقية ، الأمراض العقلية، التحيز، الكراهية والتلاعب في وسائل الإعلام.

ممثل المسرح الأردني والرسام سيف المشاقبة:

"المرة الماضية حكيت اني عندي مشكلة الي هي صعب اطلع شخص من جواي، ما كان عندي فكرة كيف اتخلص من هاي المشكلة بس شفت بشخصية الجوكر اشي حسيته أثر فيي، يعني لما يضحك بالاوقات الي مش لازم يضحك فيها، ولكن بشكل عام حياته بائسة وتعيسة، لهيك رسم على وجهه البائس وجه دايماً بضحك، وأنا رح اعمل متله، يعني انا ما في داعي اطلع الناس من جواي وازعل، انا رح ارسم ناس جداد جواي وانبسط واحتفظ فيهم .

فنان الرسم على الجدران صهيب عطار:

إكتفى برسم صورة الجوكر على أحد جدران جبل عمان وأضاف كتابة عليها "اقتل الأغنياء"!

الدكتور عاصم منصور:

جوكر فيلم لا يقبل من المشاهد الحيادية فإما أن تحبه أو ان تكرهه لكن رسالته السياسية والاجتماعية كانت صارخة.

أما فيما يخص السوشال ميديا خاصة موقع "تويتر"، فانقسم رواد الموقع برأيهم حول الفيلم فمنهم من اعتبر الموضوع صرعة وليس أكثر وأكد أنه لن يشاهده، وعلق أخر شخصية جوكر التي أداها الممثل "Christopher Nolan" كانت أفضل فيما أعجب أخر باداء "Joaquin Phoenix" وإعتبر أنه يستحق الأوسكار.

ولم يخلو الأمر من بعض التعليقات الطريفة التي أطلقها أصحابها بناءً على عدم فهمهم لتفاصيل الأحداث والفيلم فعلق أحدهم: "ما فهمت شي"!

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