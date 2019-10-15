آخرهن حنان المسعودي.. فنانات وقعن في المحظور بعلاقات غير شرعية

يبدو أن العلاقات غير الشرعية أصبحت هاجسًا يلاحق الفنانين في الآونة الأخيرة فما تكاد تهدأ الساحة من صدى ضجة إحدى الفنانات وقعت في المحظور حتى تخرج أخرى تعيد نفس المشهد.

ويرصد "البوابة" في السطور القادمة فنانات وقعن في المحظور بعلاقات غير شرعية:

حنان المسعودي



آخرهن الممثلة المغربية حنان المسعودي التي صدمت الجمهور بعد أن كشفت وقوعها في علاقة مُحرمة مع المخرج الفرنسي (الجزائري) أحمد أكساس الشهير بـ"أكطاريس"، وأنجبت منه ابنة أسمتها ملاك.

منى فاروق وشيما الحاج



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقصة الفنانتين مني فاروق وشيما الحاج بعد تسريب فيديوهات فاضحة لهما، قيل إنها كانت مع المخرج المصري خالد يوسف - لم يظهر بوجهه-.

وعلى إثر هذه الضجة ألقي القبض على الفنانات وظلا قرابة عام في السجن قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بكفالة 10آلاف جنيه.

زينة



الجميع يعرف قصة الفنانة زينة والفنان أحمد عز حيث بدأت القضية 25 يناير 2014 مع عودة زينة من أمريكا ومعها توأمها عز الدين وزين الدين وأعلنت بشكل رسمى أن والدهما هو الفنان أحمد عز.

إلا أن عز لم يعلن عن تلك الزيجة، التي تمت لمدة 6 أشهر فقط في عام 2011‪.

ورفض عز نسب الطفلين إليه ما دفع الفنانة زينة لإقامة دعوى ضده أمام محكمة الأسرة لإثبات نسب توأمها له، مستعينة بعقد زواجها منه.

وبعد قرابة العام ونصف العام، ومرور العشرات من الجلسات، قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بإثبات نسب توأم الفنانة زينة لوالدهما الفنان أحمد عز.

رزان مغربي



سقطت النجمة اللبنانية رزان مغربي في الفخ نفسه، بعد انتشار فيديو فاضح يجمع بينها وبين مدير أعمالها المصري "ناجي ملاك" لتخرج رزان حينها وتكشف عن زواجها السري منه.

أحمد الفيشاوي



وخلقت قضية النجم المصري أحمد الفيشاوى جدلا واسعا عام 2006 بعد رفضه الاعتراف بأبوته للطفلة "لينا" في الدعوى التي أقامتها ضده "هند الحناوي" وكشفت فيها عن زواجهما السري والتي استمرت طويلا بالمحاكم حتى اعترف بعد سلسلة من النزاعات القضائية بزواجه هذا وبأبوته لهذه الطفلة.

الشاب خالد



الأمر طال الشاب خالد الجزائري أيضًا حيث واجه موجة كبيرة من الانتقادات بعد اعترافه في عام 2009 بأبوته لطفل غير شرعي يدعى "أنيس" مشيرًا إلى أن الأمر كان مجرد خطأ في فترة شبابه.

قمر



الفنانة اللبنانية "قمر" وقعت أيضًا في المحظور مع رجل الأعمال المصري "جمال مروان" بعد أن كشفت أنها كانت على علاقة غير شرعية به وطالبته بعد ذلك بضرورة الاعتراف بأبوته لطفلها.

سعد الصغير



كشفت الراقصة شمس وجود علاقة بينها وبين الفنان سعد الصغير بعد انتشار سلسلة من الصور بينهما لتخرج شمس مشيرة إلى أن هناك زواجا سريًا جمع بينهما منذ ثلاث سنوات لينفي هو الأمر تمامًا.

وتقول الناقدة ماجدة خير الله، إن العلاقات غير الشرعية تؤثر سلبيًا على مسيرة الفنان وعلاقته بالجمهور ولن يصدقوه إذا أدى أدوارًا عن الشرف أو الوطنية.

وأوضحت أن الوسط الفني يشهد متغيرات عديدة خلف الكواليس ولابد أن يعي الفنان والفنانة أنهما قدوة لغيرهم فلا يقدمون على أعمال فاضحة تضعهم في حرج أمام الجمهور.

وحثت الناقدة الفنية الجمهور ألا يقسوا على الفنان لأنه بشر يصيب ويخطئ، وعليهم مساعدته والوقوف بجانبه حتى يصل للطريق الصحيح.

للمزيد من قسم اخترنا لكم: