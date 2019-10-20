أصالة نصري.. هل تنبأت بـ"خيانة" طارق العريان من خلال أغانيها؟ (فيديو)

بدا من الواضح ان العلاقة بين أصالة نصري زوجها المخرج طارق العريان ليست على ما يرام، ولم تخفي الفنانة السورية ما تمر به، إذ أنها أصبحت لا تتوقف عن التعبير عن ما تشعر به على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كشفت في وقت سابق بأنها تمرّ بحالة نفسية سيئة، وكشفت العديد من المصادر أن نصري تعرضت للخيانة من زوجها وهو ما تؤكده تلميحاتها باستمرار، بالإضافة لفيديو نشرته ابنتها شام زاد من تأكيد هذه الأخبار.

ومن خلال العودة لأرشيف اغاني الفنانة السورية، يتضح انها غنت كثيرًا للخيانة والغدر من قبل الرجل، فهل تنبأت الفنانة السورية لقصتها مع طارق العريان قبل حدوثها: