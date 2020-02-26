تطورات جديدة تشهدها قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. إليكم التفاصيل!

أثارت رئيسة لجنة الدفاع في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم الدكتورة "رهاب بيطار" الجدل من جديد بعد عدة تصريحات عبر حسابها في تويتر.

أول التصريحات كان أن عدد الطلقات في جسد المدعو "محمد موسى" هو 30 طلقة حسب التقرير الثاني ومن بين هذه الطلقات واحدة في الرأس وهو ما لم يتم ذكره في التقرير الأول، إلا أن رواد السوشال ميديا تناقلوا صورة اللص من مكان الحادث ولم تظهر أي آثار للرصاص في الرأس، كما أن رهاب أكدت انأن التقرير ما زال في يد القضاء ولم ينشر بعد فكيف أصدرت هذه التصريحات.

وصرحت رهاب أنها تتعرض للتهديد والتخويف، فلماذا لم ترفع دعوى قضائية ضد المهددين كما فعلت عائلة عجرم مع السوري "وسيم زكور" الذي هدد بقتل عائلة نانسي؟ إذ أن وسيم لاقى عقابه وهو في ألمانيا على أثر الشكوى ليعترف أنه تم تحريضه من قبل والدة ووالد "محمد موسى".

من جهة أخرى، أكدت أنه تم الإفراج عن الجثة وبانتظار إجراءات التسليم والدفن، إلا أن الغريب أنها أعلنت منذ مدة أنهم بانتظار مبالغ مالية من أجل دفع تكاليف الإجراءات كما أن تصريحات أهل المقتحم جاءت سابقاً بـ "لن نستلم الجثة قبل ظهور الحقيقة".

المواقع الإخبارية تداولت أيضاً تصريح رهاب بيطار والذي جاء فيه: " أنها لن تسمح باستخدام المال والنفوذ والشهرة لطمس الحقيقة"، مع أقوال بوجود أدلة جديدة.. إلا أن بعض المواقع سارعت بحذف الخبر واعتذرت لأن الأخبار غير مؤكدة.

تصريحات بيطار جاءت بعد إعلان السوري وسيم زكور أنه تم تحريضه وأن حملة التبرعات التي تصل لقيمة 10 ألاف دولار ما هي إلى لعبة لإبتزاز عائلة نانسي عجرم.

يذكر أن الجلسة الثانية للدكتور فادي الهاشم سوف تعقد في 10/مارس للاستماع لأقوال العاملين في عيادته ومن بينهم شقيقة الدكتور فادي على أثر أخذ محمد موسى موعد في العيادة للمعاينة لكنه لم يحضر إليه.