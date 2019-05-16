هل وقع الخلاف بين أحلام وهاني شاكر بسبب أزمة شيرين الأخيرة؟

خرجت الفنانة الإماراتية أحلام عن صمتها، لتعلّق على ما حدث وراء الكواليس، حينما بدأت أزمة شيرين عبد الوهاب وقرار منعها من الغناء الذي أقرته نقابة الموسيقيين الممثلة بالفنان هاني شاكر، نافية حدوث أي خلافات بينها وبين نقيب الموسيقيين.

وقالت الشامسي، خلال تصريح لبرنامج “عرب وود”، أنها مقتنعة أن شيرين لم تكن تقصد الإساءة لمصر، وعلقت قائلة: “إحنا بنحب مصر من حب الفنانين فيها، خاصة شيرين التي غنت ما شربتش من نيلها”، وحول ما تردّد عن رفض هاني شاكر وساطتها لحل الأزمة، أكدت الشامسي أن شاكر لم يرفض طلبها.

كما عبّرت الفنانة الإماراتية عن إعجابها بغناء شيرين باللهجة اللبنانية من خلال شارة “يا بتفكر يا بتحس”، وأبدت إعجابها بطريقة تصوير الفيديو كليب، يشار إلى أن النجمة الإماراتية أحلام من أكثر الفنانات اللواتي ساندن النجمة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، وطالبت وقتها هاني شاكر بأن يفعل ما يستطيع لإيقاف أي قرار قد يؤذي شيرين فنيا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: