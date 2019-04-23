هل يبيع الفنان التركي يافوز بينغول فيلته ذات الـ3.5 مليون ليرة لتغطية تعويض طليقته؟

احتدمت خلافات شديدة بين المطرب والممثل والملحن الغنائي وكاتب الأغاني التركي الشهير يافوز بينغول وزوجته السابقه النجمة أويكو جورمان بسبب عدم التزامه ببروتوكول الطلاق الموقع عليه من قبل الطرفين، والذي يجبره على دفع تعويضات 200 ألف ليرة إلى طليقته.

تزوج الثنائي في 4 أغسطس 2015، ولكن النجمين بعد ثمانية أشهر من الزواج وقعا على اتفاقية الطلاق. وفقًا لبروتوكول الطلاق بين الثنائي، يلتزم يافوز بدفع تعويضات إلى زوجته أويكو جورمان والتي تبلغ 100 ألف ليرة تعويضات مادية و100 ألف ليرة تعويضات معنوية.

وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت، لم يدفع يافوز تعويضات لزوجته، وبناء على هذا، لجأت النجمة أويكو جورمان إلى الطرق القانونية بواسطة محاميها.

وبحسب جريدة "الصباح" التركية، بعد الإجراءات القانونية، صدر قرار ببيع الفيلا الدوبلكس الواقعة في إيفاليك، التي يمتلكها النجم يافوز بينغول.

وبحسب الفحص الذي قام به الخبير فإن الفيلا تقدر بـ3.5 مليون ليرة، وإذا لم يدفع يافوز بينجول التعويضات فسوف يضطر لبيع الفيلا.

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