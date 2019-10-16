هنادي الكندري تروي حادثًا مأساويًا لنجلها على يد زميليه في المدرسة!

روت الفنانة الكويتية هنادي الكندري، تفاصيل حادث مأسوي تعرض له ابنها عندما أصيب بطعن سكين على يد طالبين آخرين معه في نفس المدرسة، مشيرة إلى أنها أقامت دعوى قضائية ضدهما.

وقالت الكندري في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على "سناب شات" وتداولته صفحات السوشيال ميديا، إنًّ القضية تسير أمورها على ما يرام، وتُجري المحكمة تحقيقاتها معهما، في حين لم تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لنجلها جراء الحادث.

وأضافت هنادي: "ما زال الشّابان يرتادان المدرسة مع ابني وكأنّ شيئًا لم يكن، بحجّة أنَّ عملية الطّعن حدثت خارج أسوارها وليس في داخلها، وعليه فإنّها لن تتخّذ أي قرارٍ بحق الطّالبين المُعتديين".

وتابعت: "المدارس الحكومية في الكويت تعاني من التناقض، اسم الوزارة تربية ومن ثمّ تعليم، هل أصبحت المدارس الخاصة في الكويت أفضل من المدارس الحكومية؟".

يُذكر أنّ اسم هنادي الكندري تضدّر مُحرّك البحث غوغل مُنذ فترة، وذلك بسبب خلعها الحجاب وتعليقاتها على هذا الموضوع، بالإضافة إلى تصريحاتها المُثيرة للجدل التي تخرج بها بين الفينة والأخرى.

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