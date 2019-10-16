هل يقع الانفصال بين أصالة وطارق العريان رغم الحب الذي جمعهما؟.. "البوابة" يكشف تفاصيل الخلاف بينهما

تمر الفنانة السورية أصالة نصري بالعديد من المشكلات خلال الفترة الحالية، إلا أنه يبدو من منشوراتها مؤخرًا أن الخلافات التي كانت تجمعها بعدد من نجمات الوسط الفني تحولت إلى علاقتها بزوجها المخرج طارق العريان.

وكشف مصدر مقرب من النجمين لـ"البوابة" أن هناك خلافات وقعت بين أصالة وزوجها مؤخرًا، هدّدت استكمال حياتهما سويًا.

وأشار المصدر إلى أن سبب الخلاف يرجع إلى رغبة المخرج طارق العريان في السفر لدولة أوروبية، لتصوير عمل فني هناك.

وأوضح: "بعض الأشخاص تدخلوا بين الزوجين من أجل الإيقاع بينهما، زرعوا الشك في ذهن أصالة ناحية زوجها وإعجابه بفتاة شابة وجه جديد، والخلاف يتزايد بشدة مؤخرًا".

وتحدثت المصادر عن إمكانية وقوع الانفصال بين أصالة والعريان قريبًا بسبب هذا الأمر، رغم قصة الحب القوية التي جمعتهما ووجود أولاد بينهما.

وتابع المصدر: "توجد تهديدات من الطرفين بالسفر والهجرة إلى مكان بعيد في الخارج، فالعريان يريد السفر إلى أمريكا، بينما تهدّد أصالة بالهجرة إلى البحرين".

يذكر أن آخر أعمال أصالة، أغنية منفردة بعنوان "ما أسامح" طرحتها منذ أيام وتخطّت المليون ونصف المليون مشاهدة على صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتعاني أصالة خلال الفترة الحالية من توتر في علاقتها بعدد من الفنانات، أبرزهن الفنانة المصرية أنغام بسبب زواجها من الموزع أحمد إبراهيم الذي كان متزوجًا من ابنة شقيقة زوج أصالة طارق العريان.

كما توترت العلاقة مؤخرًا بين أصالة وأحلام، بسبب وقوف الأخيرة في صف الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي هي على خلاف شديد مع الفنانة السورية أصالة.

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