خالد سليم عن نحافته المفرطة: صحتي كدة أحسن.. وسأعود لوزني السابق!

أثارت الصور التي نشرها الفنان المصري "خالد سليم" قلق جمهوره بعد خسارة ملحوظة في الوزن.

خالد الذي كان يتميز بجسم رياضي، ظهر في الصور بنحافة مفرطة مقارنة بوزنه السابق، وسط مطالبات من الجمهور بالعودة لوزنه وشكله السابق مُعتبرين ان النحافة لم تناسبه، فيما أثارت نحافته المفرطة قلق بعض جمهوره حول صحته ليعلق الفنان المصري على الأمر: "صحتي كدة أحسن كتير والحمد الله" مؤكدا من ناحية اخرى أنه ليس مصابًا بأي مرض وأن التغيير في وزنه حسب رأي الجمهور من أجل دوره في مسلسل "بلا دليل".

وكشف سليم أنه سيعود لوزنه السابق قريبًا، وسيلجأ للنادي الرياضي لتحقيق هذا الهدف.

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