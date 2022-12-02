هنادي مهنا تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع (انستغرام)، ظهرت فيها بمكياج جذاب وتركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على إعجابهم، و انهالوا عليها بعبارات المديح و الإطراء.

من جهة أخرى، أكدت الفنانة هنادي مهنا ، أنها تشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم بقطر 2022، ولكن أيضا تتمنى التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة.

وقالت هنادي مهنا، خلال لقاء لها لبرنامج (من مصر)، عبر فضائية (سي بي سي)، أن زوجي الفنان أحمد خالد صالح، يشجع المنتخب الفرنسي، كما أشجعه انا.