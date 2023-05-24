هنادي مهنا و زوجها في ظهور رومانسي من أمام برج إيفل

البوابة-نشرت الفنانة هنادي مهنا عبر صفحتها الشخصية على موقع (انستغرام)، صورا ظهرت خلالها ربفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح من أمام برج إيفل، أثناء زيارتهم لبعض الأماكن الأثرية والمعالم السياحية في باريس.

هذا و عرض لهنادي مهنا مؤخراً مسلسل (كشف مستعجل) ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي، فيما شارك الفنان أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل (تحت الوصاية) أمام النجمة منى زكي، دياب، رشدي الشامي، مها نصار، والطفل عمر شريف، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.