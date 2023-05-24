  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. هنادي مهنا و زوجها في ظهور رومانسي من أمام برج إيفل

هنادي مهنا و زوجها في ظهور رومانسي من أمام برج إيفل

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 24 أيّار / مايو 2023 - 03:16
هنادي مهنا
هنادي مهنا

البوابة-نشرت الفنانة هنادي مهنا عبر صفحتها الشخصية على موقع (انستغرام)، صورا ظهرت خلالها ربفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح من أمام برج إيفل، أثناء زيارتهم لبعض الأماكن الأثرية والمعالم السياحية في باريس.

اقرأ ايضاًهنادي مهنا تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتهاهنادي مهنا تبهر متابعيها بأحدث إطلالاتها

هنادي مهنا

هذا و عرض لهنادي مهنا مؤخراً مسلسل (كشف مستعجل) ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2023، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين بينهم مصطفي خاطر، محمد عبدالرحمن، إلهام وجدي، فيما شارك الفنان أحمد خالد صالح في بطولة مسلسل (تحت الوصاية) أمام النجمة منى زكي، دياب، رشدي الشامي، مها نصار، والطفل عمر شريف، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

هنادي مهنا

كلمات دالة:هنادي مهناأحمد خالد صالح

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...