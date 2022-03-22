هنادي مهنا و والدتها في جلسة تصوير مبهرة بمناسبة عيد الأم

احتفلت الفنانة الشابة هنادي مهنا بعيد الأم بنشر صور لها هي ووالدتها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) وقالت: (عيد أم سعيد أيضًا لكل امرأة ليست أمًا ولكنها تعتني بكل من حولها، وتشعر بالقلق مثل الأم ونحبها مثل الأم، نحن نحبك ولا يمكننا العيش بدونك، كل سنة وكل الأمهات طيبين وبخير وربنا يرحم كل أم راحت في مكان أحسن ويصبر قلب أولادها يارب).

و فنيا تطل الفنانة الشابة على جمهورها في رمان من خلال مسلسل (مكتوب عليّا )الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي،ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجم أكرم حسني ، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، و هو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكرى.