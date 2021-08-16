هنا الزاهد تنفي خبر حملها بطفلها الأول.. وهذا سبب انتفاخ بطنها!

انتشرت شائعات تفيد أن الممثلة المصرية هنا الزاهد حامل بطفلها الأول من زوجها الفنان أحمد فهمي بعد انتشار صور لها ببطن بارز.

وخرجت هنا الزاهد للحديث عن الموضوع ووضع حدٍ للشائعات، وأشارت أن لا صحة لهذه الأخبار، وقالت: "الجمهور ليه حق يصدق إني حامل، بس أنا مش حامل".

وخلال لقاء لها في برنامج ET بالعربي، قالت: "كنت نشرت صورة عبر (إنستجرام) من مشهد خلال عرض مسلسل (حلوة الدنيا سكر) وكنت خلال هذا المشهد حامل، كنت حاطة مخدة خلال المشهد وظهره جدا، وكل الجمهور دخل قال هنا الزاهد حامل".

وأشارت أن زوجها أكَّد الشائعات حينما علَّق على منشورها بـ "ربنا يقومك بالسلامة"، ما دفعها لتعديل المنشور والإشارة إلى المسلسل وبطله أحمد حاتم".

وأكدت أن الإنتفاخة في البطن لا علاقة لها بالحمل، بل بسبب زيادة وزنها 2 أو 3 كيلوغرامات، ففي صورها الأخيرة في إحدى الأفراح، تألقت مُرتديةً فستانًا أخضر اللون ضيق برز منه كرش صغير، وهو ما أثار تعاستها بعدما اعتقدت أنها نحيفة.

وقالت: " بعد كدا كنت في فرح خلال الأيام الماضية، وأنا تخنت 2 أو 3 كيلو وبطني عملت بلونه كدا، وكنت فكرة إني لسه رفيعه ولكن الفستان كان ظاهر أني حامل، والجمهور ليه حق يصدق اني حامل، بس انا مش حامل".

يذكر أن أحدث أعمال هنا الزاهد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي يشاركها عدة أبطال في حكاياه المختلفة، ومن أبرز حكايات المسلسل حكاية "سحر وشعوذة"، و"ساندى كراش"، و"9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، وغيرها الكثير.