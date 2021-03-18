هنا الزاهد تكتشف إصابتها بفيروس كورونا صدفة!

أصيبت الفنانة المصرية هنا الزاهد بفيروس كورنا، حيث اكتشفت الأمر بالصدفة، حيث كانت تستعد للسفر وأجريت مسحة للانتهاء من الإجراءات وجاءت نتيجتها إيجابية، ثم تأكدت من إصابتها بعد ظهور نتيجة المسحة الثانية، والتي جاءت إيجابية أيضاً.

هذا و تعاني هنا من بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق، وقد خضعت للعزل المنزلي وبدأت في اتباع بروتوكول العلاج مع أحد الأطباء.

وفى سياق آخر، تعيش هنا الزاهد حالة من السعادة بعد النجاح الذي يحققه مسلسل (حلوة الدنيا سكر) الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في 40 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع.

كما وتواصل هنا الزاهد تصوير دورها في مسلسل (النمر) مع النجم محمد إمام والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نرمين الفقي، محمد رياض، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسي، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، أحمد حلاوة، حمدي هيكل.