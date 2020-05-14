هنا الزاهد في قائمة أجمل 100 وجه العالم الى جانب نانسي و هيفاء

أعلنت الفنانة هنا الزاهد ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم، وذلك بحسب ما أعلنه الحساب الرسمي الخاص بمسابقة (tc candler)، حيث كتبت عبر حسابها على Twitter: (شكرا لترشيحي في أجمل ١٠٠ وجه في العالم لعام 2020).

و ضمت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، ثلاث نجمات من العالم العربي، إلى جانب هنا الزاهد، وهن النجمتين اللبنانيتين نانسي عجرم وهيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبري، حيث نشر حساب الجائزة، عبر موقع (انستجرام)، صورهن كمرشحات للفوز باللقب، كما دخل الفنان التونسي ظافر عابدين في قائمة الرجال.

وكانت الفنانة هنا الزاهد قد شاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل (الواد سيد الشحات)، بجانب كلا ‏من ‏زوجها ‏الفنان ‏أحمد فهمي، والفنان محمد عبد الرحمن‎، وعدد كبير من ضيوف الشرف خلال الحلقات.