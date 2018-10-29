هنا الزاهد مع شقيقتها.. ولهذا السبب لم تحضر زفاف صديقتها شيماء سيف!

هنا الزاهد

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد صورة تجمعها بشقيقتها فرح الزاهد عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وتفاعل عدد كبير من متابعي الزاهد مع صورتها.

وعلق جمهور الزاهد على إنستغرم على الشبه الكبير الذي يجمع هنا بشقيقتها حيث بدتا كأنهما توأم، وتغزل الجمهور بجمالهما المُلفت.

وكانت الفنانة المصرية الشابة قد اعلنت ارتباطها مؤخرًا بالفنان أحمد فهمي بشكل مفاجئ، وذلك بعد انتشار العديد من الصور التي تجمعهما سويًا.

هذا وأثارت الزاهد الجدل مؤخرًا بسبب عدم حضورها حفل زفاف صديقتها شيماء سيف على المنتج محمد كارتر، وقالت بعض المصادر أن الزاهد لم تحضر الحفل بسبب خلاف بينها وبين سيف بسبب المنتج والمطرب الشاب هشام جمال.

وكشفت هذه المصادر أن علاقة حب سرية كانت قد جمعت بين هنا الزاهد وهشام جمال، وكانت شيماء سيف تعلم بأمر هذه العلاقة، وبعد انفصال الزاهد عن جمال، أبقت سيف علاقتها بالفنان هشام جمال، وهو الأمر الذي أغضب الزاهد وجعلها تدخل في خلاف مع صديقتها المقربة شيماء سيف.

وأضافت هذه المصادر أن الزاهد حاولت تجنب اللقاء مع جمال في حفل الزفاف أيضًا، عدا عن خلافها مع صديقتها شيماء سيف.

والجدير بالذكر أن الفنانة الشابة هنا الزاهد استطاعت تحقيق شهرة واسعة بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "في اللالا ند".