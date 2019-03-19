شاهد: الظهور الأول لهنا شيحة و أحمد فلوكس بعد شائعة انفصالهما

هنا شيحة و أحمد فلوكس

حضرت مساء اليوم الفنانة هنا شيحة بصحبة زوجها الفنان أحمد فلوكس افتتاح معرض والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ليؤكدان عدم صحة الشائعات التي انتشرت منذ أكثر من 10 أيام وأفادت بانفصالهما، وهو أمر ليس له أساس من الصحة.)

وكانت الفنانة هنا شيحة قالت : (أنا كنت نايمة وقمت من النوم من كتر التليفونات اللي جتلي وأنا عيانة وعندي برد ولقيت أخبار مستفزة جدًا، وأحمد نايم لأنه رجع متأخر بسبب التصوير، ومش عارفة أقوله أيه، لأني شفت أخبار بتقول إني سيبت البيت وروحت منزل والدي في الشيخ زايد، وهو كلام خاطئ، ووالدي لا يملك منزلاً هناك)، حسب موقع اليوم السابع.

وتابعت: (والدي كلمني من الخضة عليا والبيت كله بيقولولي في إيه، مش عارفة ليه الناس بتحب تخلق موضوع من لا شىء، احنا اخترنا شغلنا لأننا بنحب المهنة دي لكن مش من حق أي شخص يتدخل في أمورنا الشخصية).

وأضافت: (احنا بنحب الناس لأنهم سبب نجاحنا فى شغلنا، أما الجانب السخيف والتطفل والكلام الغلط والشائعات، يعني ليه مش نخلينا في الخير، وليه الصحافة مش بتتحقق من الخبر، لأن زي ما بيكلمونا في الحاجات الصغيرة يا ريت يكلمونا فى الحاجات المهمة واحنا هنجاوبهم

يذكر أن الشائعات طالت الفنانة هنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس تفيد بانفصالهما وإلغاء متابعتهما لبعضهما على حسابهتهما الشخصية بموقع (إنستجرام)، وذلك منذ 10 أيام، الأمر الذى جعلهما أن ينشرا بعض الصور التى تجمعهما من جديد على حسابتهما بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.