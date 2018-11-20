هنا شيحة و احمد فلوكس في اللحظات الأكثر رومانسية...صور

هنا شيحة و احمد فلوكس في اللحظات الأكثر رومانسية

يعيش الثنائي هنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس لحظات سعيدة حالياً بعد عقد قرانهما الشهر الماضي بعد قصة حب جمعتها منذ لقائهما في مسلسل (نصيبي وقسمتك) الجزء الثاني الذي تم عرضه مؤخراً على شاشة cbc، حيث قاما ببطولة حكاية تحمل اسم (رحمة) أخرجها سيف يوسف.

وتحرص هنا شيحة وأحمد فلوكس على مشاركة جمهورها عبر وسائل الاجتماعي اللحظات السعيدة بينهما، بنشر صور تجمعها وكان آخرها في دبي بعد سفرهما أول أمس السبت، وهذه الصورة الرومانسية ليست الأولى التي ينشرها الزوجان،بل كانت هناك أكثر من صورة أخرى نشراها منذ عقد قرانهما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، حسب موقع اليوم السابع.

وكان أحمد فلوكس وهنا شيحة، أعلن ارتباطهما نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كان الأمير بمثابة المفاجأة التس أدهشت جمهورهما، لا سيما أنهما دأبا على نفى ارتباطهما سابقا.