هنا شيحة تستشيط غضبا و تهدد (المتطاولين)...تعرف على التفاصيل

هنا شيحة

أكدت الفنانة هنا شيحة من خلال حسابها على (فيسبوك) إنها تشعر بالغضب الشديد من التعليقات السخيفة والتي تحمل ألفاظاً بذيئة، مهددة بأنها ستلجأ إلى خاصية الحظر (بلوك) في حال تواجد أي تعليق بحساباتها يزعجها.

وكتبت: (التعليقات الخارجة = بلوك.. لو مش عاجبك أعمل عدم متابعة، حقك عادى جداً.. لو مش عاجبنى تعليقك حعمل بلوك وحمسح التعليق وحعمل ريبورت الأكونت.. حقى بردو.. شكراً لمراعاة الذوق والاحترام في التعليق، حسب موقع مجلة لها.

و تفاعل عدد كبير مع ما نشرته شيحة، مؤكدين إنه من حقها أن تلجأ الى الحظر ضد أي شخص يزعجها وأن كونها فنانة لا يعطي لأحد حق التطاول عليها.