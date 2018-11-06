هنا شيحة تكشف موعد زفافها من أحمد فلوكس و مكان إقامتهما

هنا شيحة تكشف موعد زفافها من أحمد فلوكس

كشفت الممثلة المصرية هنا شيحة عن موعد زفافها من الممثل أحمد فلوكس.

وأشارت هنا أنّ حفل زفافها سيكون في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أن ينتهيا من تجهيز عش الزوجية الذي سيكون في مدينة 6 أكتوبر، حسب موقع الفن.

كما كشفت عن عمل سينمائي سيجمعها بزوجها، وقالت إنّ الاتّفاق على الفيلم كان منذ نحو 6 أشهر، ولكن لم يتمّ تحديد اسم الفيلم بعد أو فريق العمل.

الجدير بالذكر أن هنا شيحة احتفلت بعقد قرانها على أحمد فلوكس بعد تعارفهما خلال العمل سويا في مسلسل (نصيبي وقسمتك 2)، وتطوّرت علاقاتهما بعدها حتى الاحتفال بالزواج في أجواء عائلية يوم 20 تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، رغم الكثير من تصريحات النفي التي أطلقها الثنائي قبلها.