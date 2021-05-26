هند البلوشي تبكي بعد لقاء أطفالها.. ومتابعة تصفها بالأم القاسية

تتواجد الفنانة الكويتية هند البلوشي في مصر في الوقت الحالي، ويبدو أن الغياب طال على أطفالها ولم يعد بمقدورهم انتظار رؤيتها، لذلك قرروا السفر والانضمام إليها.

نشرت البلوشي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مقاطع فيديو لما قبل لقاء أطفالها، حيث أظهرت قلقها إزال تأخر الطيارة عن موعدها المجدول.

كما شاركت مقطع فيديو لحظة لقائهم المؤثر عقب وصول الطائرة، حيث ركض الأطفال وهي من أجل عناق طويل، ونشاهد تأثر البلوشي وبكائها من شدة الاشتياق.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي غيابها عن أطفالها، فكتب: "غير ام قاسيه نسافره عشان مصلحتها وونستها وتفتح لايف وسوللف وضحك وعايفه جهالها بسن همه اشد الحاجه فيه لامهم... حرامات هاي وامثالها يكونون امهات... والمصيبه بعدها تستعرض لقائها مع اولادها شوفوني حنينه... لو فعلا حاسه اللحظه كنت ماتفكر ين الابيهم... بس شيفيد الحجي ذنوب على الفاضي من وره مي وماتنشره تحجون الصخر".

ويذكر أن البلوشي اختفت عن مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة خضوعها لعمليتين جراحيتين في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وأكَّدت البلوشي أنها منعت من السفر بأمر من طبيبه؛ لأنه احتاج إلى متابعة حالتها الصحية ونتائج عمليتها التجميلية، وأشارت أنه من المفترض السماح لها بالعودة للكويت بعد أسبوع أو أسبوعين تقريبًا.