محمد كارتر يوجه رسالة لـ شيماء سيف...والخيانة سبب طلاقهما!

وجه المنتج المصري محمد كارتر رسالة مباشرة لـ شيماء سيف عبر حسابه في إنستقرام والتي جاء فيها تحديداً:

"من بعد ما عرفتك عمري في حياتي ماتخيلت حياتي من غيرك انتي النفس اللي خارج وداخل مني انتي الضحكة اللي بضحكها انتي القلب اللي بعشقه الناس كلها بتتعامل علي انك مراتي وهما ميعرفوش انك بنتي ايوا والله بنتي وحبيبتي وكل حاجة ليا في الدنيا دي..بدعي لربنا في سري بأنه يخليكي ليا عمر وحب وقرب ميعرفش البعد أبدآ"

مع تداول تعليق محمد اتجهت التخمينات مباشرةً حول موضوع الخيانة وأنه أُجبر على الإعتذار بسبب الخطأ الكبير الذي ارتكبه بحقها. شيماء بدورها كانت قبل بساعات قليلة قد شاركت عدة منشورات جاء في أحدها:

"محدش يجي على نفسه عشان حد… متجملوش في الناس على حساب نفسكم..سيبو كل حد يبان على حقيقته عشان لما يأذيكم مش هتعرفوا تثبتو عكس الي جملتوه في عين الناس وفي النهاية مفيش غير كلمة وحدة تتقال… ربنا بس الي عنده كل الحقايق وهو الحكم العدل..دعواتكم ونقطة من أول سطر"

الخبر الصادم الذي تم تداوله منذ مدة حول الطلاق كانت الدلائل عليه إلغاء متابعة الثنائي لبعضه عبر تطبيق إنستقرام إضافةً إلى حذف الصُور التي تجمعهما معاً، وكانت أول رسالة من شيماء منشورًا شاركته عبر حسابها في إنستغرام والذي جاء فيه "كل شيء نصيب الحمد الله على كل حال"!

يذكر أن شيماء كانت قد تزوجت فى عام 2018 من المنتج المصري محمد كارتر، وأقاما حفل زفاف ضخم أحياه النجم محمد حماقى وحضره العديد من نجوم الفن والإعلام من بينهم نقيب الممثلين أشرف زكي وزوجته روجينا، منى الشاذلي، دنيا سمير غانم وزوجها، أحمد زاهر.

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