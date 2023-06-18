هند القحطاني تبكي بعد إصابتها بورم في الصدر

صدمت مشهورة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني متابعيها بالكشف عن إصابتها بورك في منطقة الصدر.

هند القحطاني تعاني من ورم في الصدر

وشاركت القحطاني متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات"، وقالت: "في يوم طلبوني في المستشفى حتى يسوون لي أشعة على صدري بجهة اليمين".

وتابعت: "واستكملت ، واليوم ، طبيبتي اتصلت وأخبرتني بنتيجة التحليل ، بأنه يوجد ورم بصدري اليمين في النصف".

وأوضحت القحطاني أن الطبيبة أخبرتها بأن الورم صغير الحجم وحميد كأنه كيس دهني، ولفتت إلى أن أمامها خيارين إما الانتظار لستة أشهر لمراقبة حجمه إذا بقي على ما هو عليه أو ازداد حجمًا، والخيار الثاني هو أخذ موعد للحصول على خزعة.

وبيَّنت مشهورة السوشال ميديا أنها اختارت الخيار الثاني، وحددت موعدًا لأخذ خزعة قريبًا.

وتوجهت القحطاني سائلةً متابعيها: "أنتم لو مكاني تنتظرون 6 أشهر علشان تشوفون حجم الورم إذا يزيد أو لا؟، أو إنه يغير مكانه أو لا؟، أو إنكم تسوون مثلي فتقطعون الشك باليقين، وتسوون فحص".

ثم شاركت بعدها صورة لعينيها البكيتان، وكتبت: "ياجماعة هذا وضعي والله ما قدرت أوقف بكاء .. غمرتوني بحبكم وخوفكم عليٍ".