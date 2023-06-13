هند القحطاني تستعرض جسد ابنتها.. والمتابعون يطالبون بحظر حسابها

تصدر هاشتاغ "حملة تبليك سناب هند القحطاني" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص بطريقة وصفها البعض بـ"الجريئة"، بالإضافة لمشاركتها فيديو تستعرض فيه جسد ابنتها رؤى أثناء ترتيبهما أسرة غرف النوم.

هند القحطاني تستعرض جسدها وجسد ابنتها

في التفاصيل، خرجت مشهورة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني في فيديو عبر حسابها في "سناب شات" تروِّج فيه لأحد مشدات الجسم، إذ ارتدت فستانًا ضيقًا للغاية لتؤكد أنها استطاعت ارتداءه بمساعدة المشد.

وبعدها بدأت بالتمايل على أنغام الأغنية بطريقة "خليعة"، على حد تعبير مستخدمي مواقع التواصل، بينما استعرضت جسدها الممتلئ ومنحنيات جسدها بفستان قصير من قماش الدانتيل.

وعلى جهة أخرى، نشرت فيديو لابنتها الكبرى رؤى وهي ترتب ملاءات الأسرة، إذ اتهمها البعض بمحاولة استعراض جسد ابنتها.

هند القحطاني تتحدث عن الشذوذ في السعودية

بالإضافة إلى ذلك كله، نشرت القحطاني تتحدث فيه عن الشذوذ الذي كان متواجدًا في المدارس بالسعودية، مُشيرةً إلى أن العديد من الطالبات كن يعجبن ببعضهن البعض.

وأشارت إلى أن بعض المعلمات كن يحببن طالباتهن، لافتةً إلى أنها حينما كانت تعمل معلمة للغة الإنجليزية كانت ترى العلاقات المثلية التي تجمع الإداريات والمعلمات والطالبات.

وأوضحت القحطاني أنها منذ الصغر لم تشعر بالميول للفتيات على الإطلاق، بل كانت سوية.

ردود أفعال المتابعين

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم لاتهاماتها، فعلَّقت إحداهن: "غسلة مخ االنساء والاطفال البسطاء وبثت فيهم روح التحرر والقذارة.. وكل يوم مثل الشيطان يظهر بأسلوب وشكل مختلف..والضحية البسطاء محدودي الإدراك لقراءة مابين السطور وهدفها في ضياع الأسرة وتفكك المجتمع المحافظ المتربي وكم اسرة وعائلة تفككت (شيطانه فاجرة)".

وطالبت أخرى بعدم تداول فيديوهاتها كي لا تنشر أفكارها بشكل أكبر، وكتبت: "أنا لست متعاطفة أبدًا ولا أؤيد ماتقوم به هند القحطاني من حركات مستفزة لكن حركاتها على نفسها وتتحمل ذنوبها لكن اللي يقهر ليه تستعرض مؤخرات طفلتيها؟! هذا اللي ماوجدت له تفسير!! معقول ماتحبهم؟ معقول ماتخاف عليهم؟ بالله ياهند ردي وش الهدف من الاستعراض؟!".