هند القحطاني تعود بالذاكرة للوراء.. وتتهم المعلمات والطالبات بـ"المثلية"

البوابة- لطالما كانت مشهورة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني أكبر الداعمين لحقوق المثليين وحق نزع الحجاب أو ارتدائه من قبل الفتيات، حتى وصل بها الأمر لاتهام الطالبات والمعلمات في السعودية بإقامتهن علاقات محرمة فيما بينهم.

هند القحطاني تتهم الطالبات والمعلمات السعوديات بالمثلية

وخرجت هند القحطاني في فيديو عبر حسابها في "سناب شات" من داخل سيارتها، تتحدث عن الشذوذ الذي كان متواجدًا في المدارس بالسعودية، مُشيرةً إلى أن العديد من الطالبات كن يعجبن ببعضهن البعض، موضحةً أنها منذ الصغر لم تكن تمتلك ميولًا تجاه الفتيات على الإطلاق.

وأشارت إلى أن بعض المعلمات كن يحببن طالباتهن، لافتةً إلى أنها حينما كانت تعمل معلمة لغة إنجليزية كانت ترى العلاقات المثلية التي تجمع الإداريات والمعلمات والطالبات.

هند القحطاني تتعرض للهجوم

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني، لافتين إلى أنها تحاول تشويه صورة السعودية، فكتبت إحداهن: "اتهام صريح للمعلمات والطالبات الي كانوا في وقتها حسبناالله ونعم الوكيل لازم الكل تبدأحملة تبليك لجميع الحساباتها لانه بداية الاسقاط علي الشعب بداية بالمجتمع المدرسة الي كانت فيه بكره وين يكون توجيه سهامها الجديده كله علشان ماعطوني موثوق يعني عطوني والا بوريكم شغلكم كذب وافتراء".

وأضافت أخرى: "اتهاماتها كلام مرسل ماله قيمة لأن ماعليه دليل..الوحيدة اللي عليها دليل بدعمهم هي هند بغض النظر هي منهم أو تعزز فعلهم".

