مشهور يتهم هند القحطاني بالخيانة.. والأخيرة توجه له ردًا قاسيا

تعرضت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني لهجوم من قبل أحد مشاهير السوشال ميديا، اتهمها هي ومجموعة من المشهورات السعوديات بالعمالة وخيانة الوطن.

مشهور يتهم هند القحطاني بالعمالة

نشرت هند القحطاني صورة مجمعة شاركها المشهور، الذي لم تذكر اسمه وأبقت هويته مجهولة، عبر حسابه على "سناب شات"، وضع فيه صورتها إلى جانب عدد من مشهورات منصات التواصل الاجتماعي السعوديات ومن بينهم: رهف القنون، ومودل روز، وأمل الشهراني، وأرفقها بجملة مكتوبة بخط عريض "لا تصدقونهم".







هند القحطاني ترد بغضب

وردت هند عليه بكلمات لاذعة، جاء فيها: "لاحظوا القذر يعلن بعدين يتهمني أنا والمودل روز بالتعاون مع منظامت ويقول كلام كله كذب وافتراء وبعدها يرجع يعلن إعلان آخر ثم يرجع يختم بصورتي مع بنات سعوديات عشان تترفع عنه المشاهدات ويزود الإعلانات".

وأضاف في منشور آخر واصفةً إياه بـ"مشوه القلب": "عديم الإنسانية فقير الأخلاق من أشباه الرجال الذين ليس لهم مروءة أو شهامة ولا شرف.. قبحك الله يا مشوه القلب والضمير.. صح إنك من اتهاماتك الباطلة لي وتشويه سمعتي وأنا أم وحيدة مع 4 أطفال أيلهم وحدي بدون مساعدة من أي مخلوق ارتفعت مشاهداتك وحصلت على إعلانات من الكويت وقطر لكن ثق تماما ان كل هذه الأموال هي أموال سحت ولن يبارك لك الله فيها".

وأضافت في منشور آخر: "لا تصدقون نظرية المؤامرة قلت لها لكم باللبناني ما حدا لحدي والله لو تسب السعودية وتعاديها أو أي دولة أنت تنتمي لها وتردد كل عبارات الثناء والتمجيد لأي دولة أخرى أيا كانت على حساب بلدك إنه ما أحد يعطيك هللة واحدة".

وتابعت هند القحطاني: "أنت تتحمل كل ورطة ورطت نفسك فيها إن كنت تزيف الحقائق لأجل الكسب المادي بالضبط مثل ما يفعل هذا القذر".