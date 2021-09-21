هند القحطاني تستفز متابعيها بتعليقات جريئة.. "الانثى لها عضو تناسلي وثديين تقطعهم؟"

لم تتمكن نجمة السناب شات المثيرة للجدل هند القحطاني التزام الصمت وعدم الرد على أسئلة متابعيها بطريقة مستفزة تخطت الحدود في بعض الأمكان، فهي معروفة بإثارة الجدل وإحداث ضجة بتصريحاتها وصورها الجريئة.

قررت هند القحطاني اقتطاع جزء من وقتها للرد على أسئلة متابعيها عبر تطبيق "سناب شات" أو انتقاداتهم اللاذعة إزاء تصرفاتها المتحررة والجريئة على حد تعبيرهم، إذ ردَّت على أحد المتابعين الذي انتقدها لتصوير مؤخرات المارة، لترد عليه بطريقة جريئة: "لعنة الله عليك وكل من يحمل تفكيرك القذر".

وتابعات: "يعني انت ولا زوجتك ولا أمك واخواتك لما تمشون بالشارع او أي مكان عام هل تمنع الناس من انهم يمشون خلفكم عشان لا يشوفون أجسادكم من الخلف؟".

وأضافت: "الجواب بالتأكيد لا، ليش يا حقير؟ لأن كل الكائنات الحية لها قُبل ودُبر ومن المفترض أن هذا لا يثير الشهوة الجنسية وليس عارًا ولا عيبًا ولا مستنكرًا وإن كنت تراه كذلك اذهب وتخلص من شحوم مؤخرتك انت ومحارمك حتى لا تثيرون شهوة المرضى أمثالك".

ولم تكتفِ القحطاني عند هذا الحد، بل تابعت جدالها، قائلة: "معلومة ثانية كل انثى من الأمام لها كذلك عضو تناسلي وثديين، بالمرة قول لهم يقطعون صدورهم ويتخلصون من أعضاءهم عشان ترضي هوسك يا مختل".

وردَّت القحطاني على متابعة انتقدها لتحررها المبالغ به وكأنها كانت تعيش في كهف بالسعودية، وكتبت: "كل شي هنا بأمريكا شفته بالسعودية ولكن لم يسمح لي يومًا بتجربته أو الإقتراب منه.. كان فقط حق مشروع للذكور بالعائلة.. كنت فقط أرى لكن لا يسمح لنا (النساء) بالتجربة ولا نستطيع الإقتراب.. على الأرجح أنت كذلك (لم تكوني أفضل حالًا مني )".

وأوضحت القحطاني للمعجبة أن الأوضاع تغيَّرت في السعودية بعدما أعطيت المرأة حقوقها في عهد الأمير محمد بن سلمان، كما طلبت منها الخروج من دائرة الإنكار.

وحلَّلت إحدى المتابعات شخصية القحطاني وأشارت أنها تعيش في حرب نفسية لرغبتها المستمرة في فعل كل ما يخالف الدين، إلَّا أن مشهورة السوشيال ميديا أكَّدت أنها تعيش في سعادة كبيرة ووصفتها بـ"الحقودة".

في النهاية، نشرت هند القحطاني صورة لها أرفقتها بتعليق، جاء فيه: "لا تكره من يغار منك بل احترم تلك الغيرة فيه، لأن غيرته ليست سوى اعترافه بأنك أفضل منه".

هند القحطاني ورأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على تصريحاتها التي تجرد فيها الإنسان من غرائزه الجنسية وتهموها بالتناقض خاصة أنها تلعب على ذلك الوتر لحصد شهرة كبيرة بنشر صور بصدر مكشوف ومفاتن واضحة، فعلَّقت إحدى المتابعات: " هاذي تجرد البشر من المشاعر والاحساس وتضرب بعرض الحائط كلام من خلق جميع الخلق وميزهم الحيوانات مختلفه عن البشر بالعقل والاحساس والغريزه المختلفه ..تسمي نفسها وبناتها اجساد خاويه والرجال رؤوس فارغه وانه كلنا بدون روح ورغبات ..صح لازم تنظيم الرغبات ذي وتحويلها للمسار القويم بس مو الغاءها ..هي تلعب اساسا في شهرتها على هالوتر والحين تنفي وجوده ..كلام مصفف بدون اقناع او اقتناع".

وعلَّقت أخرى منتقدة: " فضيلة العلامة هند القحطاني ، لاتبررين لأفعالك بإسم الحرية والمساواة ، قولي أنا أبغى أسوي هذا الشي وعاجبني الإنحلال ، أما تصوير مؤخراتكم كل يوم في السناب هذا شي مايثير الشهوة فهاذي مصيبة".

وأكدت إحدى المتابعات أن القحطاني تعاني من خلل نفسي وتعيش حرب نفسية، وكتبت: " فعلا هي في حرب نفسيه ومستحيل تكون مرتاحه وسعيده ، بعيده عن ربها واهلها وبلدها مهما سكنت من قصور ومثلت على متابعيها انها تملك كل شي. وجميع من علق عليها كلامهم صحيح فعلا".

وكتب أخرى: " لو مايثير ماحرصتو عليه وقمتو تنفخون فيه وتقدمونه لخلق الله قبل وجيهكم جعله يستركم ويريح شباب وبنات المسلمين منكم"

هند القحطاني بصدر مكشوف

في وقت سابق، شاركت القحطاني مقطع فيديو ظهرت فيه جالسة في حديقة منزلها مُرتدية توب كشف جزء كبير من صدرها، وعلقت بـ "اليوم اجى ع بالي أتشمس… والشمس مو حارة مقبولة".

وجاء في تعليق أحدهم: "الواضح انو نسبة المشاهدة عندها نزلت قالت يلا نتعرى عشان نرفعها".