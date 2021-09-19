ابنة هند القحطاني تثير الجدل بفيديو: سروالي مثقوب

أثارت الشابة السعودية رؤى ابنة نجمة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني جدلًا واسعًا بعد تداول فيديو لها تكشف من خلاله عن تمزق بنطالها من الخلف وأنها ذهبت للمدرسة دون ان تعلم أن بنطالها ممزق.

وظهرت رؤى في الفيديو إلى جانب صديقتها التي اكتشف أمر البنطال واخبرتها، وبدأت رؤى بالضحك الهستيري معبرة عن الحرج الكبير الذي تشعر به.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو وسط انتقادات واسعة للشابة رؤى وردة فعلها التي بدت غير مبالية بموقف مثل هذا، معتبرين أن أكثر ما يميز الفتاة هو حيائها، وقال البعض إن والدتها السبب.

وجاء في تعليقات الجمهور على الفيديو: "قلة أدب ما صدقوا راحو أمريكا ،،ف ناس عايشه هناك سنين محترمين وف أعلى المناصب يشتغلون".

وفي تعليق آخر: "البنت مازال فيها طفولة وبراءة والا ماقالت هالموضوع بسناب بس تعليقات الناس قوية وجارحة.. ادعوا لهم بالهداية بدل ما تشيلون ذنوبهم

وقالت متابعة على الفيديو: "دامه مثقووووب ليش ما قفلتي الستاب ورحتي الحمام وقلبتي المثقوب قدام وانقلعتي للبيت تخيطه امك"

هند القحطاني وفيديو جريء يكشف عن صدرها

وكانت نجمة السوشال ميديا هند القحطاني قد أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد نشرها فيديو تظهر فيه وقد كشفت عن صدرها بطريقة صادمة، وتعرضت القحطاني لهجوم كبير من قبل رواد السوشال ميديا الذين وصفوا ما قامت به بتجاوز الخطوط الحمراء بطريقة مبالغة فيها.

هند القحطاني تبحث عن الحب

وفي وقت سابق كشفت هند القحطاني انها تبحث عن الحب في حياتها ووضعت قائمة لعدد من المشاهير الذين تشعر بانجذاب نحوهم وتصدر القائمة الفنان السوري تيم حسن

وتعتبر هند القحطاني من الشخصيات المثيرة للجدل عبر السوشال ميديا ودائمًا ما تتصدر الترند بسبب تصريحاتها وملابسها الجريئة، وتعيش القحطاني مع أولادها في أمريكا ويتابعها عبر السوشال ميديا عدد كبير من الأشخاص.

وكانت قد كشفت في وقت سابق بأنها عملت في السعودية كمعلمة وأنها انفصلت عن زوجها لتعيش حياة الحرية بعيدًا عن تسلط الذكر الشرقي

وبحسب بعض الأخبار فإن عائلة القحطاني لا تتواصل معها وأعلنت سابقًا عن تبرئها منها